Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Грек одержал уверенную победу
Фото: Tennishead
6-я ракетка мира представитель Греции Стефанос Циципас вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже (Франция). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл Карена Хачанова.
Париж. Четвертьфинал
Стефанос Циципас - Карен Хачанов 6:3, 6:4
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу матча. На счету Стефаноса Циципаса — четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (100%) и две двойные ошибки.
В этом матче греческий спортсмен одержал 300-ю победу в своей карьере и стал первым теннисистом 1998 года рождения или позже, которому удалось выиграть такое количество игр.
В полуфинале Стефанос Циципас встретится с 17-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.