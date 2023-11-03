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Циципас вышел в полуфинал Мастерса в Париже

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Грек одержал уверенную победу

Циципас вышел в полуфинал Мастерса в Париже

Фото: Tennishead

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6-я ракетка мира представитель Греции Стефанос Циципас вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже (Франция). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах обыграл Карена Хачанова.

Париж. Четвертьфинал

Стефанос Циципас - Карен Хачанов 6:3, 6:4

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу матча. На счету Стефаноса Циципаса — четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (100%) и две двойные ошибки.

В этом матче греческий спортсмен одержал 300-ю победу в своей карьере и стал первым теннисистом 1998 года рождения или позже, которому удалось выиграть такое количество игр.

В полуфинале Стефанос Циципас встретится с 17-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым.

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Стефанос Циципас
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