Пириж. Димитров обыграл Хуркача на пути к полуфиналу турнира в Париже

Болгарский теннисист, 17-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал "Мастерса" в Париже (Франция).

Спортсмен в трёх сетах 1/4 финала обыграл 11-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача.

Париж. Четвертьфинал.

Григор Димитров — Хуберта Хуркач 6:1, 4:6, 6:4

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. За это время Григор Димитров выполнил девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Хуберта Хуркача — 19 подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух. Также оба спортсмена по ходу встречи допустили по две двойные ошибки.

За выход в финал Григор Димитров поборется с Стефаносом Циципасом (Греция, 7).