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Стали известны имена всех участников Итогового турнира АТР 2023
Борьба за принципиальный трофей
Getty Images/Global Images Ukraine
С 12 по 19 ноября в итальянском Турине состоится Итоговый турнир АТР 2023. На сегодняшний день известны имена всех восьми участников соревнований, которые будут бороться за титул сильнейшего по итогам сезона.
Итак, участниками турнира станут:
Новак Джокович (АТР №1) (Сербия)
Карлос Алькарас (АТР №2) (Испания)
Янник Синнер (АТР №4) (Италия)
Даниил Медведев (АТР №3) (без страны)
Андрей Рублев (АТР №5) (без страны)
Стефанос Циципас (АТР №6) (Греция)
Хольгер Руне (АТР №7) (Норвегия)
Александр Зверев (АТР №9) (Германия)
Отметим, что действующим чемпионом Итогового турнира является Новак Джокович, в прошлом году в двух сетах (7-5; 6-3) одолевший норвежца Каспера Рууда.
Напомним, что ранее Ига Швентек