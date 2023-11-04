Стали известны имена всех участников Итогового турнира АТР 2023

С 12 по 19 ноября в итальянском Турине состоится Итоговый турнир АТР 2023. На сегодняшний день известны имена всех восьми участников соревнований, которые будут бороться за титул сильнейшего по итогам сезона.

Итак, участниками турнира станут:

Новак Джокович (АТР №1) (Сербия)

Карлос Алькарас (АТР №2) (Испания)

Янник Синнер (АТР №4) (Италия)

Даниил Медведев (АТР №3) (без страны)

Андрей Рублев (АТР №5) (без страны)

Стефанос Циципас (АТР №6) (Греция)

Хольгер Руне (АТР №7) (Норвегия)

Александр Зверев (АТР №9) (Германия)

Отметим, что действующим чемпионом Итогового турнира является Новак Джокович, в прошлом году в двух сетах (7-5; 6-3) одолевший норвежца Каспера Рууда.