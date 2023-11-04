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Швентек о полуфинале Итогового турнира: Мы знаем игру друг друга, знаем, что нас ждет

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Швентек о полуфинале Итогового турнира: Мы знаем игру друг друга, знаем, что нас ждет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Швентек поделилась своими ожиданиями от полуфинального поединка Итогового турнира 2023. Ее слова цитирует The Tennis Letter:

"Посмотрю, какие будут условия. Против Арины всегда нелегко. Я просто сделаю все возможное, сосредоточусь на себе и на том, что я хочу сделать на корте. Обычно такие матчи у нас получаются увлекательными и очень трудными как психологически, так и физически.

В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговом турнире WTA. В прошлом году, когда я вышла из своей группы, было чувство, что я уже почти в конце пути. Я очень гордилась собой, что только что вышла из группы. В этом году я чувствую, что все только начинается. Так что все немного по-другому, и я, конечно, извлекла урок.

Условия здесь настолько трудны, что обычно приходится сосредоточиться только на них. Тактически я тоже подготовлюсь. Мы знаем игру друг друга. Мы знаем, что нас ждет. Но в то же время нам нужно что-то придумать, потому что мы играли друг с другом уже столько раз. Так что посмотрим" – сказала она.

Напомним, что поединок Швентек-Сабаленко состоится завтра, 5 ноября, в 01:30 по киевскому времени.

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