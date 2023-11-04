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Свитолина встретилась с самым известным украинским писателем современности. Фото

Теннис

Две легендарные фигуры

Свитолина встретилась с самым известным украинским писателем современности. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла на Родину. Наша спортсменка встретилась с одним из известнейших писателей времен независимости Сергеем Жаданом.

"С гениальной и непобедимой Элиной Свитолиной. Поговорили о Харькове и литературе" – написал Жадан на своей странице в Твиттер.

Свитолина встретилась с самым известным украинским писателем современности. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о своей поездке на фронт.

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