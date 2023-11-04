Свитолина встретилась с самым известным украинским писателем современности. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла на Родину. Наша спортсменка встретилась с одним из известнейших писателей времен независимости Сергеем Жаданом.

"С гениальной и непобедимой Элиной Свитолиной. Поговорили о Харькове и литературе" – написал Жадан на своей странице в Твиттер.