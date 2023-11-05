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Костюк во время медового месяца отдыхает на морском побережье. Фото
Украинка на релаксе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) после свадьбы отправилась в медовый месяц. Наша спортсменка вместе со своим избранником решила провести первые дни совместной жизни на море. Соответствующее фото Костюк разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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