Пегула о выходе в финал Итогового турнира: Это один из важнейших матчей в карьере

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала выход в финал Итогового турнира 2023.

"Я очень довольна, очень счастлива, что прошла дальше. Это один из важнейших финалов в моей карьере, но несколько странные ощущения, возможно, потому, что здесь другой формат соревнований. Я рада, что сама завоевала себе шанс поспорить за титул.

Эмоции в противостоянии с Коко? Я думаю, это отлично, насколько удачно мы обе играли в этом году, этим летом, когда я выиграла в Монреале, и особенно Гауфф, выигравшая US Open. Классно, что мы приехали на турнир и смогли показать, что мы топ-теннисистки США, что мы можем справиться с этим давлением. Я хотела бы, чтобы мы встретились в финале турнира, тогда было бы еще лучше. Но это прекрасно, что мы вдвоем будто продолжаем эту эстафету в американском теннисе после Серены и Винус, хотя, конечно, здесь о каком-либо сравнении не может быть и речи.

Как я могу оценить свое выступление сейчас? Я думаю, что все складывается очень хорошо. Я демонстрирую стабильный теннис, я смогла справиться с условиями, являющимися важным фактором. Конечно, все это дает мне чувство уверенности перед финалом, безусловно. Было бы круто добавить в свое резюме победу здесь стать первой теннисисткой из США после Серены, выигравшей Итоговый турнир. За карьеру тебе приходится не так много шансов сыграть на WTA Finals, тем более дойти до финальной стадии. Я знаю, что меня ждет сложный финал, но как минимум я уже там и имею возможность сразиться за победу" – сказала она.