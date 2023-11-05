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Новак Джокович выиграл 40-й титул на Мастерсе во Франции

Теннис
Обновлено

Обновил собственный рекорд

Новак Джокович выиграл 40-й титул на Мастерсе во Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира, Новак Джокович обновил собственный рекорд по количеству побед на турнирах серии "Мастерс". Юбилейный, 40-й трофей теннисист добыл в Париже, обыграв болгарина Григора Димитрова со счетом 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 39 минут. Это был 14 поединок между Джоковичем и Димитровым и тотальное преимущество в личных встречах удерживает сербский теннисист: 13 побед и лишь одно поражение.

В целом для Новака это 97-й титул в карьере. Больше выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

После победы Джокович поделился мыслями об игре:

"Сегодня, я думаю, мы были достаточно конкурентными в начале. Я видел, что у него понемногу заканчиваются силы. У меня тоже, но мне все же удалось найти лишний успешный удар. Я считаю, что матч был ближе, чем указывает счет, но это еще одна удивительная победа для меня. Я очень горжусь этим, учитывая то, через что я прошел на этой неделе", - сказал после матча серб.

Результаты ATP 1000 Париж. Финал
Новак Джокович (Сербия) - Григор Димитров (Болгария) - 6:4, 6:3

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