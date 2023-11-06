Новак Джокович девятый раз в карьере выиграл больше одного турнира серии Мастерс за сезон

Сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Новак Джокович обновил свой собственный рекорд. Он в девятый раз в карьере выиграл больше одного "Мастерса" за сезон, пишет Opta.

Второй лучший показатель в истории тенниса принадлежит Роджеру Федереру — шесть сезонов с минимум двумя победами на "Мастерсах".

Напомним, в финале соревнования Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:3. 36-летний серб второй раз в текущем сезоне стал победителем турнира категории ATP-1000. 20 августа Джокович в финале "Мастерса" в Цинциннати обыграл испанца Карлоса Алькараса.