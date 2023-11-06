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Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды
Серб высказался о своем рекорде
Фото: twitter.com
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович после победы на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция) заявил, что настроен обновить рекорд по количеству титулов на турнирах ATP.
Рекорд по этому показателю принадлежит американцу Джимми Коннорсу (109). Вторым в списке идет швейцарец Роджер Федерер (103). На данный момент на счету Джоковича 97 титулов.
"Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то всё возможно. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 побед меньше, но впереди у меня есть ещё несколько лет.
Я собираюсь побить все возможные рекорды. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сказать и признать это. И вот почему я не нравлюсь людям. Я никем не притворяюсь и всегда старался соответствовать тому, во что верю", – сказал Джокович в интервью Kurir.
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