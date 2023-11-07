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Ига Швёнтек возглавила обновленный рейтинг WTA
Снова на вершине
Фото: Sporting News
На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликован обновлённый рейтинг теннисисток.
После победы на Итоговом турнире в Канкуне (Мексика) его возглавила польская спортсменка Ига Швёнтек. Белоруска Арина Соболенко, уступившая польской теннисистке в полуфинале турнира, переместилась на вторую строчку рейтинга.
Топ-3 замыкает американка Кори Гауфф.
Украинские теннисистки сохранили свои места в топ-40 рейтинга, а Екатерина Байндл опустилась на 99-ю строчку.
Рейтинг WTA от 7 ноября:
1 (+1). Ига Швёнтек (Польша) — 9295.
2 (-1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9050 очков.
3. Кори Гауфф (США) — 6580.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.
5. Джессика Пегула (США) — 5975.
6 (+1). Онс Жабер (Тунис) — 4195.
7 (-1). Маркета Вондроушова — 4075.
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.
9. Мария Саккари (Греция) — 3620.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) —2880…
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