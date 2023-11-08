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Ига Швёнтек заработала больше всех призовых в сезоне-2023
Польская теннисистка возглавляет рейтинг WTA
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Больше всех остальных спортсменок в нынешнем сезоне заработала польская теннисистка Ига Швёнтек – $ 9,86 млн, сообщает WTA.
До начала Итогового турнира WTA в рейтинге доходов лидировала белорусская теннисистка Арина Соболенко, однако победа в Канкуне принесла польке свыше $ 3 млн. Соболенко осталась второй с $ 8,2 млн призовых. Это почти на $ 6 млн больше, чем её доход в прошлом году ($ 2,4 млн).
В топ-5 также вошли Кори Гауфф ($ 6,67 млн), Джессика Пегула ($ 5,97 млн) и Елена Рыбакина ($ 5,49 млн).
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