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Ига Швёнтек заработала больше всех призовых в сезоне-2023

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Польская теннисистка возглавляет рейтинг WTA

Ига Швёнтек заработала больше всех призовых в сезоне-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Больше всех остальных спортсменок в нынешнем сезоне заработала польская теннисистка Ига Швёнтек – $ 9,86 млн, сообщает WTA.

До начала Итогового турнира WTA в рейтинге доходов лидировала белорусская теннисистка Арина Соболенко, однако победа в Канкуне принесла польке свыше $ 3 млн. Соболенко осталась второй с $ 8,2 млн призовых. Это почти на $ 6 млн больше, чем её доход в прошлом году ($ 2,4 млн).

В топ-5 также вошли Кори Гауфф ($ 6,67 млн), Джессика Пегула ($ 5,97 млн) и Елена Рыбакина ($ 5,49 млн).

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