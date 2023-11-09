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Карлос Алькарас сыграет на Кубке Лэйвера — 2024

Теннис

Испанец поможет своей команде

Карлос Алькарас сыграет на Кубке Лэйвера — 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет в составе сборной Европы на предстоящем в 2024 году розыгрыше Кубка Лэйвера.

"Я ценю доверие капитана Борга ко мне и с нетерпением жду возможности объединиться с моими соперниками как в одиночном, так и в парном разряде в Берлине. Для меня очень много значит представлять сборную Европы на Кубке Лэйвера, это большая честь", — цитирует Алькараса пресс-служба Laver Cup.

Кубок Лэйвера 2024 года состоится в Берлине с 20 по 22 сентября. Напомним, в розыгрыше 2023 года в Ванкувере (Канада) сборная мира обыграла сборную Европы со счётом 13:2.

"Я сделаю всё, что от меня попросят, чтобы вернуть кубок сборной Европы. Не могу дождаться, чтобы услышать, кто присоединится ко мне в команде в сентябре следующего года", — добавил Алькарас.

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Карлос Алькарас
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