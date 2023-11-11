Костюк: Свадебное платье получилось лучше, чем я могла представить

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала своим поклонникам о подборе свадебного платья. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Wilson всегда поддерживал мои мечты на корте, но мои отношения с брендом не ограничиваются теннисом. Огромная благодарность талантливой команде, которая работала в соответствии с моим напряженным турнирным графиком, чтобы осуществить еще одну мечту - создать уникальное свадебное платье, которое получилось даже удивительнее, чем я могла себе представить.

И, кстати, костюм Георгия – тоже Wilson" – написала украинка.