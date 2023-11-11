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Свитолина начинает сбор на партию РЭБ и РЭР для бригады НГУ
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с известным писателем Сергеем Жаданом объявили новый сбор для украинского войска.
Легенды украинского спорта и поэзии будут собирать деньги на средства РЭБ и РЭР для бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Об этом Свитолина сообщила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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