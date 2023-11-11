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Свитолина начинает сбор на партию РЭБ и РЭР для бригады НГУ

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Свитолина начинает сбор на партию РЭБ и РЭР для бригады НГУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с известным писателем Сергеем Жаданом объявили новый сбор для украинского войска.

Легенды украинского спорта и поэзии будут собирать деньги на средства РЭБ и РЭР для бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Об этом Свитолина сообщила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала о выборе свадебного платья.

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Элина Свитолина
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