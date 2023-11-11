Свитолина начинает сбор на партию РЭБ и РЭР для бригады НГУ

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с известным писателем Сергеем Жаданом объявили новый сбор для украинского войска.

Легенды украинского спорта и поэзии будут собирать деньги на средства РЭБ и РЭР для бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Об этом Свитолина сообщила на своей странице в Instagram.