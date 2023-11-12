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Костюк поделилась шикарными фото с Мальдивских островов

Теннис
Обновлено

Медовый месяц

Костюк поделилась шикарными фото с Мальдивских островов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после свадьбы проводит медовый месяц на Мальдивах вместе со своим мужем Георгием. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк рассказала о выборе свадебного платья.

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