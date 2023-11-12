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Костюк поделилась шикарными фото с Мальдивских островов
Медовый месяц
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после свадьбы проводит медовый месяц на Мальдивах вместе со своим мужем Георгием. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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