Костюк поделилась шикарными фото с Мальдивских островов

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после свадьбы проводит медовый месяц на Мальдивах вместе со своим мужем Георгием. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк рассказала о выборе свадебного платья.