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Свитолина и Стаховский награждали юных теннисистов в укрытии во время тревоги. Видео

Теннис
Обновлено

Проклятая руссня

Свитолина и Стаховский награждали юных теннисистов в укрытии во время тревоги. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и солдат Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский провели церемонию награждения победителей и участников итогового детского турнира Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post.

Из-за воздушной тревоги мероприятие пришлось проводить в укрытии. Соответствующее видео размещено на странице junior_tennis_ukraine в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина начала сбор на средства РЭБ и РЭР для бригады НГУ.

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Элина Свитолина Сергей Стаховский
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