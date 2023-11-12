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Свитолина и Стаховский награждали юных теннисистов в укрытии во время тревоги. Видео
Проклятая руссня
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина и солдат Вооруженных сил Украины Сергей Стаховский провели церемонию награждения победителей и участников итогового детского турнира Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour by Nova Post.
Из-за воздушной тревоги мероприятие пришлось проводить в укрытии. Соответствующее видео размещено на странице junior_tennis_ukraine в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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