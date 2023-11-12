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Надаль активно тренируется и готовится к возвращению на корт. Фото
Ждем испанца с нетерпением
Фото: NU.nl
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, продолжает тренироваться и готовиться к возвращению на корт. Спортсмен работает на тренажерах в собственной Академии. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что Надаль пока не определился с датой возвращения к официальным соревнованиям. Скорее всего, это произойдет на Открытом чемпионате Австралии.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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