Надаль активно тренируется и готовится к возвращению на корт. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, продолжает тренироваться и готовиться к возвращению на корт. Спортсмен работает на тренажерах в собственной Академии. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что Надаль пока не определился с датой возвращения к официальным соревнованиям. Скорее всего, это произойдет на Открытом чемпионате Австралии.