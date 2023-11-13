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Джокович сломал две ракетки в матче Итогового турнира с Хольгером Руне
Серб не сдержал эмоций
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сломал две ракетки во время матча на Итоговом турнире ATP с представителем Дании Хольгером Руне.
Во время одного из перерывов между геймами Джокович не справился с эмоциями и растоптал сразу две ракетки.
Победу в матче одержал серб. В другом поединке группы итальянец Янник Синнер победил представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.
Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).
Novak Djokovic on his racquets smash:— We Are Tennis (@WeAreTennis) November 13, 2023
"I do so then I can release whatever tension I'm holding and frustration and move on, maybe that was the case tonight. But I wouldn't encourage anybody doing that. Neither do I encourage myself."
???? He has not been broken afterwards. pic.twitter.com/ZfvO07z7Pu
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