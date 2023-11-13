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Джокович сломал две ракетки в матче Итогового турнира с Хольгером Руне

Теннис

Серб не сдержал эмоций

Джокович сломал две ракетки в матче Итогового турнира с Хольгером Руне

фото - flashscore.com.ua

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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сломал две ракетки во время матча на Итоговом турнире ATP с представителем Дании Хольгером Руне.

Во время одного из перерывов между геймами Джокович не справился с эмоциями и растоптал сразу две ракетки.

Победу в матче одержал серб. В другом поединке группы итальянец Янник Синнер победил представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

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