Джокович сломал две ракетки в матче Итогового турнира с Хольгером Руне

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сломал две ракетки во время матча на Итоговом турнире ATP с представителем Дании Хольгером Руне.

Во время одного из перерывов между геймами Джокович не справился с эмоциями и растоптал сразу две ракетки.

Победу в матче одержал серб. В другом поединке группы итальянец Янник Синнер победил представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

Novak Djokovic on his racquets smash:



"I do so then I can release whatever tension I'm holding and frustration and move on, maybe that was the case tonight. But I wouldn't encourage anybody doing that. Neither do I encourage myself."



He has not been broken afterwards.