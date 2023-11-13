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Новак Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам года

Теннис

Серб провел результативный сезон

Новак Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге АТР по итогам года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сербский теннисист Новак Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года.

Напомним, что Джокович в первом матче Итогового турнира ATP обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Отметим, что до старта турнира на первое место рейтинга претендовал также испанец Карлос Алькарас.

Для этого ему надо было стать чемпионом Итогового турнира, не потерпев ни одного поражения, и надеяться на то, что серб проиграет все свои матчи на групповой стадии.

В другом матче группе итальянец Янник Синнер победил представителя Греции Стафаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

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