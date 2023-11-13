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Карлос Алькарас уступил в стартовом матче Итогового турнира АТР
Испанец не смог прибавить в конце сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уступил в стартовом матче Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине (Италия).
Он не смог переиграть немца Александра Зверева
Итоговый турнир АТР
Александр Зверев — Карлос Алькарас 7:6 (7:3), 3:6, 4:6
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 34 минуты. На счету Алькараса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных. Зверев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
В следующем матче Зверев сыграет с Рублевым.
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