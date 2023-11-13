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Карлос Алькарас потерпел третье поражение подряд

Теннис

Испанец завершает сезон не лучшим образом

Карлос Алькарас потерпел третье поражение подряд

Фото: Tennis Majors

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Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас впервые с марта 2021 года потерпел три поражения подряд.

Эта серия началась с 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай), где он проиграл болгарину Григору Димитрову. Далее последовало поражение от Романа Сафиуллина на старте "Мастерса" в Париже (Франция). Третий матч подряд Карлос проиграл на старте Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), он встречался с немцем Александром Зверевым.

Далее на групповом этапе Итогового турнира Алькарас (2) сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира, теннисистом играющим без флага Даниилом Медведевым.

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