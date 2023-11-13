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Корт. Алькарас назвал причину поражения в стартовом матче Итогового турнира

Теннис

Он слишком быстрый

Корт. Алькарас назвал причину поражения в стартовом матче Итогового турнира

Фото: NRC

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Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас раскритиковал корт в Турине (Италия).

"Это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на "Мастерс", и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.

Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

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