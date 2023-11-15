Новак Джокович не смог обыграть Янника Синнера во втором матче Итогового турнира АТР

Сербский теннисист Новак Джокович встречался с представителем Италии Янником Синнером во втором матче группового раунда Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир АТР

Новак Джокович — Янник Синнер 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

16 ноября Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачем, а Янник Синнер встретится с датским спортсменом Хольгером Руне.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).