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Новак Джокович не смог обыграть Янника Синнера во втором матче Итогового турнира АТР
Неожиданное поражение для серба
Сербский теннисист Новак Джокович встречался с представителем Италии Янником Синнером во втором матче группового раунда Итогового турнира ATP.
Итоговый турнир АТР
Новак Джокович — Янник Синнер 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).
Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
16 ноября Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачем, а Янник Синнер встретится с датским спортсменом Хольгером Руне.
Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).
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