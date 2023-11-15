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Новак Джокович не смог обыграть Янника Синнера во втором матче Итогового турнира АТР

Теннис

Неожиданное поражение для серба

Новак Джокович не смог обыграть Янника Синнера во втором матче Итогового турнира АТР

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Сербский теннисист Новак Джокович встречался с представителем Италии Янником Синнером во втором матче группового раунда Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир АТР

Новак Джокович — Янник Синнер 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа 9 минут. За это время Джокович сделал 20 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Синнера 15 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

16 ноября Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачем, а Янник Синнер встретится с датским спортсменом Хольгером Руне.

Напомним, что Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

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