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Янник Синнер в последних матчах обыграл всех теннисистов из топ-5 рейтинга ATP
Итальянец поднабрал форму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в пяти последних матчах с теннисистами из первой пятёрки мирового рейтинга.
Ранее итальянец обыграл лидера рейтинга ATP сербского теннисиста Новака Джоковича.
Матч группового этапа Итогового чемпионата ATP завершился со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Синнера.
16 ноября итальянец встретится с датским спортсменом Хольгером Руне, а Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачем.
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