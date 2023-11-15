  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер в последних матчах обыграл всех теннисистов из топ-5 рейтинга ATP
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер в последних матчах обыграл всех теннисистов из топ-5 рейтинга ATP

Теннис

Итальянец поднабрал форму

Янник Синнер в последних матчах обыграл всех теннисистов из топ-5 рейтинга ATP

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в пяти последних матчах с теннисистами из первой пятёрки мирового рейтинга.

Ранее итальянец обыграл лидера рейтинга ATP сербского теннисиста Новака Джоковича.

Матч группового этапа Итогового чемпионата ATP завершился со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) в пользу Синнера.

16 ноября итальянец встретится с датским спортсменом Хольгером Руне, а Новак Джокович выйдет на матч с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович не смог обыграть Янника Синнера во втором матче Итогового турнира АТР
yellow-arrow
Корт. Алькарас назвал причину поражения в стартовом матче Итогового турнира
yellow-arrow
Свитолина: Моя миссия - говорить о нашей стране за рубежом
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости