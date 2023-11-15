Карлос Алькарас обыграл россиянина Рублева на групповом этапе Итогового турнира АТР

Бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл теннисиста без флага Андрея Рублёва в групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

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Итоговый турнир АТР

Карлос Алькарас — Андрей Рублев 7:5, 6:2

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Стоит отметить, что Алькарас не смог обыграть Зверева в предыдущем матче.