Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач номинированы на звание Спортсмен года в Польше

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, а также теннисисты Хуберт Хуркач (девятый в рейтинге ATP) и Магда Линетт (24-я ракетка мира) номинированы на звание "Спортсмен года" в Польше, сообщается на сайте премии.

Помимо теннисистов, на награду претендуют нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски, баскетболист Матеуш Понитка, олимпийский чемпион в метании молота Войцех Новицкий и другие спортсмены. Всего в номинации представлены 20 спортсменов.

Напомним, после победы на Итоговом турнире WTA Швёнтек вернула себе первое место в мировом рейтинге.