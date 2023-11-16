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Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач номинированы на звание Спортсмен года в Польше
Польская теннисистка провела отличный сезон
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, а также теннисисты Хуберт Хуркач (девятый в рейтинге ATP) и Магда Линетт (24-я ракетка мира) номинированы на звание "Спортсмен года" в Польше, сообщается на сайте премии.
Помимо теннисистов, на награду претендуют нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски, баскетболист Матеуш Понитка, олимпийский чемпион в метании молота Войцех Новицкий и другие спортсмены. Всего в номинации представлены 20 спортсменов.
Напомним, после победы на Итоговом турнире WTA Швёнтек вернула себе первое место в мировом рейтинге.
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