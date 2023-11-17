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Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Сербу помог Янник Синнер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.
Судьбу выхода серба в полуфинал турнира решил матч между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне. Синнер одержал победу в этой встрече и тем самым позволил Джоковичу выйти в полуфинал со второго места.
Напомним, на групповом этапе турнира Джокович обыграл Хольгера Руне и Хуберта Хуркача, а также потерпел поражение в матче с Синнером.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).
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