Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.

Судьбу выхода серба в полуфинал турнира решил матч между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне. Синнер одержал победу в этой встрече и тем самым позволил Джоковичу выйти в полуфинал со второго места.

Напомним, на групповом этапе турнира Джокович обыграл Хольгера Руне и Хуберта Хуркача, а также потерпел поражение в матче с Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).