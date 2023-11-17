Янник Синнер лишил шансов Руне на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Дании Хольгера Руне в матче Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир АТР

Янник Синнер - Хольгер Руне 6:2, 5:7, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Синнер сделал 11 подач навылет и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету датчанина 15 подач навылет, три двойные ошибки и один из пяти реализованных брейк-пойнтов.

Из-за этого поражения Руне не смог выйти в полуфинал Итогового турнира.

Сам же турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).