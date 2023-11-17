  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер лишил шансов Руне на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер лишил шансов Руне на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

Теннис

В следующий раунд проходит Джокович

Янник Синнер лишил шансов Руне на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Дании Хольгера Руне в матче Итогового турнира ATP.

Итоговый турнир АТР

Янник Синнер - Хольгер Руне 6:2, 5:7, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Синнер сделал 11 подач навылет и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. На счету датчанина 15 подач навылет, три двойные ошибки и один из пяти реализованных брейк-пойнтов.

Из-за этого поражения Руне не смог выйти в полуфинал Итогового турнира.

Сам же турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
yellow-arrow
Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач номинированы на звание Спортсмен года в Польше
yellow-arrow
Карлос Алькарас обыграл россиянина Рублева на групповом этапе Итогового турнира АТР
Янник Синнер Хольгер Руне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости