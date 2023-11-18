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Алькарас: Играю на том же уровне, что и в первой половине года

Теннис
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Значит все в порядке

Алькарас: Играю на том же уровне, что и в первой половине года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от поединка против Новака Джоковича (АТР №1) в полуфинале Итогового турнира. Его слова цитирует ASAP text:

"Я чувствую, что играю на том же уровне, что и в первой половине года. Я говорил с Хуаном Карлосом Ферреро после первого матча о том, что нужно отдать все, что у меня есть, на этом турнире. Это последний турнир в году. Пора выкладываться на все 100% в этих матчах.

Я думал об этом весь следующий день на тренировках и, конечно, в матче с Рублевым. Всё было очень хорошо. Конечно, главное – понять, на каком уровне я должен играть. Неважно, выиграю я или проиграю, главное – получать удовольствие от игры, не обращать внимания на результаты, вышел из группы или нет, просто ставить свою игру, получать удовольствие от игры.

Если я выиграю, это хорошо. Но если я проиграю, то это тоже самое. Я бы сказал, что это было ключевым моментом" – сказал испанец.

Напомним, что полуфинальный матч Итогового турнира Алькарас-Джокович начнется в 22:00 по киевскому времени.

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