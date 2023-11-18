Тренер Свитолиной: Элина действительно представляет свою страну, она очень сильно это чувствует

Тренер украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA №25) Рамон Слюйтер рассказал, насколько важно для его подопечной представлять свое государство. Слова специалиста цитирует tribuna.ua:

"Элина делает то, что считает правильным, и я ее поддерживаю в этом. Мы открыто обсуждаем эти случаи, я могу высказать любое мнение. Она никогда не обижается, потому что понимает, что моя ситуация просто другая. Я ее полностью понимаю.

Я читаю газеты и смотрю телевидение, но не могу вообразить себя в вашей ситуации.

Я чувствую, что Элина действительно представляет свою страну. Она чувствует это очень сильно. Когда смотрю телевизор, когда вижу солдат, когда вижу других украинцев, это что-то очень сильное и щемящее" – сказал он.