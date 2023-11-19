Джокович и Синнер разыграют титул Итогового турнира 2023

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Итогового турнира 2023. В матче 1/2 соревнований он победил второго номера мирового рейтинга, испанца Карлоса Алькараса.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу будущего финалиста, в активе которого 2 подачи на вылет, 15 винеров, 3 из 8 использованных брейков, 4 из 4 отыгранных брейков, 6 невынужденных и 1 двойная ошибка.

В очных встречах Новак повел со счетом 3-2. Этот финал станет для серба девятым на Итоговых турнирах. По показателю побед Джокович является лидером в истории проведения этих соревнований (на пару с Роджером Федерером) – 6 триумфов.

В другом полуфинале итальянец Янник Синнер (АТР №4) победил представителя страны-ошибки Даниила Медведева (АТР №3). Счет матча 2-1 (6-3; 6-7; 6-1) . В активе будущего финалиста 10 подач на вылет, 29 виннеров, 3 из 7 использованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков, 13 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В противостоянии с Джоковичем молодой итальянец уступает 1-3, однако единственная победа у Синнера была несколько дней назад на групповом этапе Итогового турнира. Он стал единственным игроком, которому удалось победить Новака на этих соревнованиях.

Финальный матч начнется 19 ноября в 20:00 по Киеву. Местом встречи станет Турин (домашняя арена для Янника).