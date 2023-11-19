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Джокович о Синнере: Он показывает фантастический теннис, лучший в его жизни
Будет интересный финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Итогового турнира 2023 и охарактеризовал своего
"Янник показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни на этом этапе против игроков ТОП-10. Мы провели очень ровный матч минувшей ночью. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже громче, чем то, что было в матче группового этапа. Это финал.
Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра я смогу показать свою игру" – сказал он.
Напомним, что финальный матч Итогового турнира 2023 состоится сегодня, 19 ноября в 20:00 по киевскому времени.
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