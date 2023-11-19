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Джокович о Синнере: Он показывает фантастический теннис, лучший в его жизни

Теннис

Будет интересный финал

Джокович о Синнере: Он показывает фантастический теннис, лучший в его жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Итогового турнира 2023 и охарактеризовал своего будущего соперника, итальянца Янника Синнера (АТР №4). Слова серба цитирует The Tennis Letter:

"Янник показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни на этом этапе против игроков ТОП-10. Мы провели очень ровный матч минувшей ночью. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже громче, чем то, что было в матче группового этапа. Это финал.

Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра я смогу показать свою игру" – сказал он.

Напомним, что финальный матч Итогового турнира 2023 состоится сегодня, 19 ноября в 20:00 по киевскому времени.

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