Джокович о Синнере: Он показывает фантастический теннис, лучший в его жизни

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Итогового турнира 2023 и охарактеризовал своего будущего соперника, итальянца Янника Синнера (АТР №4). Слова серба цитирует The Tennis Letter:

"Янник показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни на этом этапе против игроков ТОП-10. Мы провели очень ровный матч минувшей ночью. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже громче, чем то, что было в матче группового этапа. Это финал.

Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра я смогу показать свою игру" – сказал он.

Напомним, что финальный матч Итогового турнира 2023 состоится сегодня, 19 ноября в 20:00 по киевскому времени.