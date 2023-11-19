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Синнер о финале Итогового турнира: Постараюсь выложиться на все 100%
Будет хороший матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист, четвертая ракетка мира Янник Синнер, рассказал об ожиданиях от финального матча Итогового турнира 2023.
"Невероятные ощущения. Очевидно, что это был очень тяжелый матч. Я ожидал, что он немного изменится. В начале мне было тяжело, он очень сильно давил, был гораздо более агрессивным. Я думаю, что в каждом сете в какой-то момент была своя история.
Атмосфера на трибунах снова была потрясающей. Разделить этот момент с итальянскими болельщиками – это очень многое для меня означает. Это очень важно для меня и для моей команды.
Для меня огромная честь быть в финале такого турнира и сыграть там против Новака или Карлоса. Это будет трудный поединок, которого я с нетерпением жду. Буду стараться выложиться на все 100% и надеюсь, что это будет хороший матч.
Опять же, против кого бы из них я завтра ни играл, они сменят пару моментов перед нашим поединком. Я должен быть готов к этому, должен быть очень внимательным и умным, чтобы понимать, что происходит на корте. Посмотрим, как все сложится" – сказал он.
Напомним, что ранее Джокович
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