Алькарас: Теперь я знаю все, в чем мне нужно добавить

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал поражение в полуфинальном матче Итогового турнира 2023. Его слова цитирует ATP Tour:

"Этот матч очень поможет мне во время предсезонки. Теперь я знаю все, в чем мне нужно добавить, если я хочу быть на уровне и побеждать самого лучшего игрока в мире. Нам с тренером нужно поговорить о предсезонке, о том, что тренировать, что делать. Разумеется, я просмотрю матч, чтобы увидеть свои слабые места, чтобы добавить и стать лучше как игрок.

Я забуду все прошлые матчи с ним: финал Уимблдона, Цинциннати, Ролан Гаррос – и сосредоточусь на этом матче, потому что я понял, что мне нужно многое улучшить, если я хочу соответствовать его уровню. Вот о чем я буду думать во время предсезонки" – сказал он.