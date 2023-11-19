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Алькарас: Теперь я знаю все, в чем мне нужно добавить
Главное сделать выводы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал
"Этот матч очень поможет мне во время предсезонки. Теперь я знаю все, в чем мне нужно добавить, если я хочу быть на уровне и побеждать самого лучшего игрока в мире. Нам с тренером нужно поговорить о предсезонке, о том, что тренировать, что делать. Разумеется, я просмотрю матч, чтобы увидеть свои слабые места, чтобы добавить и стать лучше как игрок.
Я забуду все прошлые матчи с ним: финал Уимблдона, Цинциннати, Ролан Гаррос – и сосредоточусь на этом матче, потому что я понял, что мне нужно многое улучшить, если я хочу соответствовать его уровню. Вот о чем я буду думать во время предсезонки" – сказал он.
Напомним, что ранее Джокович
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