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Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP

Теннис

Серб добился невероятных результатов

Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP

Фото: twitter.com

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP.

Первая ракетка мира обыграл в финале представителя Италии Янника Синнера (6:3, 6:3). Таким образом, Джокович в седьмой раз стал победителем соревнований и обошёл по этому показателю легендарного швейцарца Роджера Федерера (6).

Продолжительность сегодняшней встречи составила 1 час 40 минут. Джокович сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка при восьми брейк-пойнтах. Синнер выполнил восемь подач навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и не сделал ни одного брейка при двух брейк-пойнтах.

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