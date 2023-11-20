Новак Джокович обошел Алькараса по количеству титулов за сезон

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.

Этот титул стал седьмым для первой ракетки мира в сезоне-2023. Таким образом, он обошёл испанца Карлоса Алькараса (6) по этому показателю и стал единоличным лидером.

Стоит отметить, что благодаря этой победе Джокович также вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP.