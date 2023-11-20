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Новак Джокович обошел Алькараса по количеству титулов за сезон
Серб бьет все рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале итальянца Янника Синнера со счётом 6:3, 6:3.
Этот титул стал седьмым для первой ракетки мира в сезоне-2023. Таким образом, он обошёл испанца Карлоса Алькараса (6) по этому показателю и стал единоличным лидером.
Стоит отметить, что благодаря этой победе Джокович также вышел на первое место по количеству выигранных титулов Итогового турнира ATP.
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