Стали известны призовые Джоковича за всю карьеру

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил $ 4,4 млн за победу в Турине, пишет ATP Tour.

Таким образом, в 2023-м он заработал $ 16 млн. Его суммарные призовые за карьеру составляют $ 180,6 млн. Джокович является рекордсменом по этому показателю.

Напомним, в воскресенье, 19 ноября, Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP в Турине со счётом 6:3, 6:3. Серб стал первым теннисистом, выигравшим семь Итоговых турниров ATP