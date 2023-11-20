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Стали известны призовые Джоковича за всю карьеру

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Более с 100 миллионов долларов

Стали известны призовые Джоковича за всю карьеру

Фото: ATP Tour

Новина українською
Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил $ 4,4 млн за победу в Турине, пишет ATP Tour.

Таким образом, в 2023-м он заработал $ 16 млн. Его суммарные призовые за карьеру составляют $ 180,6 млн. Джокович является рекордсменом по этому показателю.

Напомним, в воскресенье, 19 ноября, Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP в Турине со счётом 6:3, 6:3. Серб стал первым теннисистом, выигравшим семь Итоговых турниров ATP

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