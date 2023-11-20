Новак Джокович начал рекордную 400-ю неделю в статусе первой ракетки мира

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович продолжает устанавливать рекорды. Сегодня, 20 ноября, Джокович начал 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира, что является уникальным достижением в теннисе.

Джокович – первый теннисист в истории, которому удалось так долго быть в топе. В ATP-туре его ближайшим конкурентом по данному показателю является завершивший карьеру 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер. В его активе 310 недель на первом месте рейтинга ATP.

Отметим, что в WTA-туре дольше всего на первой строчке рейтинга продержалась 22-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф.