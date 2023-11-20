Ига Швёнтек номинирована на звание лучшей теннисистки года по версии WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона. Победителей в номинациях традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.

На звание лучшей теннисистки года будет претендовать и польская теннисистка Ига Швёнтек.

Всего в номинации представлены 6 спортсменок.

Напомним, после победы на Итоговом турнире WTA Швёнтек вернула себе первое место в мировом рейтинге.

Теннисистка года в одиночном разряде:

Ига Швёнтек (Польша);

Арина Соболенко (Беларусь);

Кори Гауфф (США);

Джессика Пегула (США);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Маркета Вондроушова (Чехия).