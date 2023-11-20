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Ига Швёнтек номинирована на звание лучшей теннисистки года по версии WTA
Сезон польской теннисистки впечатляет
Фото: MARCA
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона. Победителей в номинациях традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.
На звание лучшей теннисистки года будет претендовать и польская теннисистка Ига Швёнтек.
Всего в номинации представлены 6 спортсменок.
Напомним, после победы на Итоговом турнире WTA Швёнтек вернула себе первое место в мировом рейтинге.
Теннисистка года в одиночном разряде:
Ига Швёнтек (Польша);
Арина Соболенко (Беларусь);
Кори Гауфф (США);
Джессика Пегула (США);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Маркета Вондроушова (Чехия).
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