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Тренер Иги Швёнтек номинирован на звание Тренер года по версии WTA
Он проделал фантастическую роботу
Фото: ABS-CBN News
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона, в категории "Тренер года". Победителей в номинациях 2023 года традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.
Тренер года:
Брэд Гилберт/Пере Риба (тренеры Кори Гауфф). Гилберт и Риба начали работать с Гауфф с июня 2023 года, в этот промежуток Гауфф завоевала титул на US Open — 2023 и с седьмого места в рейтинге WTA поднялась на третье;
Томаш Викторовский (тренер Иги Швёнтек). Работает со Щвёнтек с 2022 года;
Антон Дубров (тренер Арины Соболенко). Работает с Соболенко с 2020 года;
Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой). Возобновили сотрудничество в 2023-м, в начале этого года Каролина была 151-й ракеткой мира, а сейчас — восьмая;
Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной). Работает с Рыбакиной с 2019 года;
Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной). Работает со Свитолиной с марта 2023 года.
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