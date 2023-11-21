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Финал между Джоковичем и Синнером стал самым просматриваемым в истории Италии
Более 6 миллионов
фото - flashscore.com.ua
Финал Итогового чемпионата ATP – 2023 в Турине стал самым просматриваемым теннисным матчем в истории итальянского телевидения. В Италии эту встречу по двум каналам посмотрели 6,6 млн человек.
Напомним, за престижный титул сражались 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер (4). Победу со счётом 6:3, 6:3 одержал Джокович. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.
Для серба этот титул стал рекордным седьмым на Итоговым.
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