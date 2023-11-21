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Ига Швёнтек показала фото с отдыха на Мальдивах
Польская теннисистка отправилась на отдых после напряженного сезона
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях новую серию снимков с отдыха на Мальдивах.
"Это одно из самых крутых путешествий, в которых я была, а я много езжу. Хорошо отдохнула и запомню это время надолго", — подписала фото Швёнтек.
Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и стала победительницей Итогового турнира WTA.
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