Ига Швёнтек показала фото с отдыха на Мальдивах

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях новую серию снимков с отдыха на Мальдивах.

"Это одно из самых крутых путешествий, в которых я была, а я много езжу. Хорошо отдохнула и запомню это время надолго", — подписала фото Швёнтек.

Напомним, в прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и стала победительницей Итогового турнира WTA.