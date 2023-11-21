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Новак Джокович прилетел на Кубок Дэвиса после победы на Итоговом турнире
Серб отказался от отдыха
фото - flashscore.com.ua
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Малагу (Испания), где пройдёт финальный турнир Кубка Дэвиса – 2023.
19 ноября, Джокович одержал победу в финале Итогового чемпионата ATP – 2023. Новак со счётом 6:3, 6:3 обыграл четвёртую ракетку мира, 22-летнего итальянца Янника Синнера. Для серба этот титул стал рекордным седьмым на Итоговом.
Уже 23 ноября сборная Сербии вместе с Джоковичем сразится с командой Великобритании в четвертьфинальном раунде. Также за Сербию выступят Ласло Джере, Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович.
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