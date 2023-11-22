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Канада уступила Финляндии в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Действующие чемпионы не смогли выиграть ни единого сета
Фото: sport.ru
Сборная Канады уступила команде Финляндии в 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису. В 2022 году североамериканская команда выиграла турнир.
В первой встрече представитель Канады Милош Раонич победил финна Патрикка Кауковалту со счётом 6:3, 7:5. Во второй игре финн Отто Виртанен был сильнее Габриэля Диалло (6:4, 7:5).
В парном разряде Виртанен с Харри Хелиоваарой победили Вашека Поспишила и Алексиса Галарно со счётом 7:5, 6:3. В полуфинале финны сыграют с победителем матча между командами Чехии и Австралии.
Напомним, что текущий розыгрыш Кубка Дэвиса пройдёт с 21 по 26 ноября.
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