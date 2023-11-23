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Кубок Дэвиса. Сборная Австралии вышла в полуфинал, обыграв Чехию
Уверенная победа австралийцев
Сборная Австралии пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса. В мачте 1/4 финала австралийцы обыграли сборную Чехии.
В решающем матче турнира австралийский дуэт Мэттью Эбден и Макс Пёрселл обыграл Иржи Легечку и Адама Павлашека.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала
Мэттью Эбден/Макс Пёрселл — Иржи Легечку/Адама Павлашека 6:4, 7:5
Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За это время австралийцы выполнили четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. На счету чешского дуэта пять эйсов и одна двойная ошибка.
Напомним, в первом матче четвертьфинала представитель Чехии Томаш Махач обыграл Джордана Томпсона.
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