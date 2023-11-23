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Новак Джокович: Надаль всегда остаётся моим главным соперником
Серб хотел бы встретиться с испанцем на корте
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, считает ли он Рафаэля Надаля своим главным соперником.
"Рафа всегда остаётся моим главным соперником. Независимо от того, как долго он находится вне корта. Я надеюсь, ради всего теннисного мира, что он сможет играть как можно больше, весь сезон. Я не знаю, как он себя чувствует, но, судя по его словам, он готов вернуться и, возможно, сделает это в Австралии. Я могу надеяться только на лучшее. Я не могу представить, что Надаль думает о чём-то другом, кроме как о победе на крупнейших турнирах.
Он вернётся с желанием выиграть ещё больше "Больших шлемов" и стать одним из лучших в мире. Посмотрим, что из этого выйдет", — приводит слова Джоковича AS.
19 ноября Джокович установил историческое достижение. 36-летний сербский теннисист в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP.
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