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Новак Джокович: Надаль всегда остаётся моим главным соперником

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Новак Джокович: Надаль всегда остаётся моим главным соперником

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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, считает ли он Рафаэля Надаля своим главным соперником.

"Рафа всегда остаётся моим главным соперником. Независимо от того, как долго он находится вне корта. Я надеюсь, ради всего теннисного мира, что он сможет играть как можно больше, весь сезон. Я не знаю, как он себя чувствует, но, судя по его словам, он готов вернуться и, возможно, сделает это в Австралии. Я могу надеяться только на лучшее. Я не могу представить, что Надаль думает о чём-то другом, кроме как о победе на крупнейших турнирах.

Он вернётся с желанием выиграть ещё больше "Больших шлемов" и стать одним из лучших в мире. Посмотрим, что из этого выйдет", — приводит слова Джоковича AS.

19 ноября Джокович установил историческое достижение. 36-летний сербский теннисист в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP.

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