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Кубок Дэвиса. Янник Синнер обыграл Таллона Грикспора и сравнял счет в серии

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Кубок Дэвиса. Янник Синнер обыграл Таллона Грикспора и сравнял счет в серии

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023 четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (23-й в рейтинге ATP).

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Янник Синнер — Таллон Грикспор 7:6 (7:3), 6:1

Матч продлился 1 час 15 минут. Синнер в этой встрече девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Грикспора семь эйсов и одна двойная ошибка.

Таким образом, команда Италии сравняла счёт в четвертьфинальном противостоянии Кубка Дэвиса с Нидерландами (1-1).

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