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Кубок Дэвиса. Янник Синнер обыграл Таллона Грикспора и сравнял счет в серии
Счет по матчам 1-1
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023 четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (23-й в рейтинге ATP).
Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Янник Синнер — Таллон Грикспор 7:6 (7:3), 6:1
Матч продлился 1 час 15 минут. Синнер в этой встрече девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Грикспора семь эйсов и одна двойная ошибка.
Таким образом, команда Италии сравняла счёт в четвертьфинальном противостоянии Кубка Дэвиса с Нидерландами (1-1).
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