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Хэмилтон рассказал о своих планах после завершения карьеры

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Пилот намерен кардинально изменить свои планы

Хэмилтон рассказал о своих планах после завершения карьеры

Фото: F1

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Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, чем будет заниматься после ухода из Формулы-1.

Напомним, что нынешний контракт британского гонщика с немецкой командой действует до конца 2025 года.

"У меня много дел. Дизайн одежды, продюсирование фильмов и документальных лент. Кроме того, у меня есть собственная безалкогольная текила, есть Neat Burger, который я помогаю продвигать и развивать. Ещё есть Plus 44, над улучшением которого я работаю. Также я занимаюсь брендом спортивной одежды. Есть фонд Mission 44, который потребовал много времени. Как я со всем этим справляюсь? У меня огромная команда. А вообще я всё ещё просто люблю то, что делаю. И физически чувствую себя прекрасно. Для меня до сих пор это вызов, и я чувствую, что могу проявлять себя настолько хорошо, насколько это возможно", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на Channel 4.

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