Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер принес победу Италии в четвертьфинале Кубке Дэвиса
Невероятные матчи в исполнении теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2023. В четвертьфинальном матче итальянцы переиграли со счётом 2-1 представителей Нидерландов.
Стоит отметить, что значительный вклад в обе победы Италии внёс четвёртая ракетка мира, 22-летний Янник Синнер.
Теннис. Кубок Дэвиса – 2023. Четвертьфинальный раунд. Италия – Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7).
Янник Синнер (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6 (7:3), 6:1.
Янник Синнер/Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор/Весли Колхоф (Нидерланды) – 6:3, 6:4.
Соперником Италии по полуфиналу станет победитель матча Сербия — Великобритания.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько может заработать сборная Украины в случае выхода на Евро-2024
- Чеферин: Я бы хотел, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на Евро
- Боснийские игроки платят от 20 тысяч евро за возможность играть за сборную
- Финал между Джоковичем и Синнером стал самым просматриваемым в истории Италии
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО