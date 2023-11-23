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Янник Синнер принес победу Италии в четвертьфинале Кубке Дэвиса

Теннис

Невероятные матчи в исполнении теннисиста

Янник Синнер принес победу Италии в четвертьфинале Кубке Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мужская сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2023. В четвертьфинальном матче итальянцы переиграли со счётом 2-1 представителей Нидерландов.

Стоит отметить, что значительный вклад в обе победы Италии внёс четвёртая ракетка мира, 22-летний Янник Синнер.

Теннис. Кубок Дэвиса – 2023. Четвертьфинальный раунд. Италия – Нидерланды

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (9:7).

Янник Синнер (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6 (7:3), 6:1.

Янник Синнер/Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор/Весли Колхоф (Нидерланды) – 6:3, 6:4.

Соперником Италии по полуфиналу станет победитель матча Сербия — Великобритания.

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